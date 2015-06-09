欧洲已公布经济指标--2015/6/9

英国经济：金融服务业乐观情绪连四季下降，英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.4 r +0.4 r +1.0 r 英国 第一季 +0.3 f +0.6 f +2.4 f 德国 第一季 +0.3 f-@ +0.7 f-@ +1.1 f-u 法国 第一季 +0.6 p 持平 r -- 意大利 第一季 +0.3 f 持平 f +0.1 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 5月 -- +0.2 f +0.3 p 英国 4月 +0.2 +0.2 -0.1 德国 5月 +0.1 p 持平 f +0.7 p 法国(HICP) 4月 +0.1 f +0.7 f +0.1 f 意大利(HICP) 5月 +0.2 p +0.4 f +0.2 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 4月 -0.1 +0.2 r -2.2 英国 4月 +0.1 +0.1 r -1.7 德国 4月 +0.1 +0.1 -1.5 法国 4月 -0.4 持平 r -2.0 意大利 4月 -0.1% r 持平 r -2.3 r 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 4月 11.1 11.2 英国 1-3月 5.5 5.6 德国 5月 6.4 @ 6.4 @ 法国 第一季 10.3 10.4 意大利 4月 12.8 @ 13.0 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
(除特别说明外，均为GMT时间) 1月23日(一) 布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧盟执委会组织的“欧洲社会权利 支柱”会议中发表演说(1315)。 意大利都灵--欧洲央行总裁德拉吉出席Premio Camillo Cavour奖颁 奖典礼并发表演说(1130)。 哥本哈根--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话(1410)。 1月24日(二) 罗马--欧洲央行执委普雷特参加一场国际研讨会(1345)。 汉堡--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1800) 都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他演讲嘉 宾包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群 。 1月25日(三) 华盛顿--墨西哥外长Luis Videgaray和经济部长Ildefonso Guajardo 访问美国华府(至26日) 。 法兰克福--欧洲央行银行监管委员
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)