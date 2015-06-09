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市场报道 | 2015年 6月 9日 星期二 17:55 BJT

欧洲已公布经济指标--2015/6/9

国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.4 r +0.4 r +1.0 r 英国 第一季 +0.3 f +0.6 f +2.4 f 德国 第一季 +0.3 f-@ +0.7 f-@ +1.1 f-u 法国 第一季 +0.6 p 持平 r -- 意大利 第一季 +0.3 f 持平 f +0.1 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 5月 -- +0.2 f +0.3 p 英国 4月 +0.2 +0.2 -0.1 德国 5月 +0.1 p 持平 f +0.7 p 法国(HICP) 4月 +0.1 f +0.7 f +0.1 f 意大利(HICP) 5月 +0.2 p +0.4 f +0.2 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 4月 -0.1 +0.2 r -2.2 英国 4月 +0.1 +0.1 r -1.7 德国 4月 +0.1 +0.1 -1.5 法国 4月 -0.4 持平 r -2.0 意大利 4月 -0.1% r 持平 r -2.3 r 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 4月 11.1 11.2 英国 1-3月 5.5 5.6 德国 5月 6.4 @ 6.4 @ 法国 第一季 10.3 10.4 意大利 4月 12.8 @ 13.0 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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