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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 15:40 BJT

台湾债市：公债殖利率收低，因股市重挫避险需求升温

* 台股挫低且资金浮滥，吸引资金涌入债市避险
    * 五年券暂时取代货币市场报酬工具，殖利率有望跌破1%
    * 关注美债后续走势，以及台股表现

    路透台北6月9日 - 台湾五年券104/9 发行前交易殖利率周二收低；交易员表示，主要是受到
台股重挫影响，资金陆续由股市转入债市避险，加上韩国MERS疫情似有持续延烧迹象，部分交易商开始少量建
立避险部位。
    
    在10年增额券104/5R 发行前交易殖利率方面，今天亦同步收低；但有交易员指出，先前在1
.58%-1.59%买进的大型公股银行开始获利了结，使殖利率呈区间波动格局。
    
    〞我今天开始在调节了，殖利率已来到相对低档，因而调节部位。〞大型公股银行主管说。
    
    至于五年券，他解释，目前市场气氛是属中性偏多，主要是市场持续宽松、货币市场利率太低，五年券暂
时取代货币市场的操作工具。
    
    票券商交易员则表示，由于韩国MERS疫情迄今未获控制，部分交易商忧心台湾可能会被感染，开始建立避
险部位，加上近日台股犹如泻肚子，亦吸引资金涌入债市避险。
    
    针对今日104/9的标售结果，大型公股银行交易员认为，五年券标售仍属符合市场预期，预料明日有机会
跌破1%；但后市关注两大焦点是分别是台股后市走势，以及美债表现。若台股续跌，资金将继续移入债市，对
债市是一项利多。
    
    台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年104/9期公债得标利率为1.005%，低于市场预估的1.01-1.03%
区间，发行金额为300亿台币。 
    
    另台湾股市 收盘跌1.9%，至9,191.87点。
    
    交易员预估，明日五年债104/9期殖利率主交投区间暂看在0.99%-1.02%；10年增额券104/5RA04105R=TWO
发行前交易殖利率暂看1.53%-1.56%。    
    
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                              
   5  104/9                   -1.31       1.0049   1.0030-1.0149      107.0
                                                                  
  10  104/5R                  -3.19       1.5401   1.5400-1.5700       35.0
    
    本周的全球重要经济事件和数据包括：
    
    6月9日(二)：美国4月批发(趸售)库存；欧元区第一季GDP修正值；英国4月贸易收支；欧洲央行管委利卡
宁发表演说。
    
    6月10日(三)：澳洲6月消费者信心指数、英国及法国4月工业生産；日本第二季大型制造业景气判断指数 
；经济合作暨发展组织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财长讲话；新西兰央行政策会议；日本
 央行审议委员佐藤健裕发表演说。
    
    6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值；中国5月工业增 
加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第一季非农就业岗位修正值；澳洲5月 
就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检
 视报告；德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话。
    
    6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者物价指数(PPI)； 
欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。  
     
    
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.5401
          5       104/9                       1.0049
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                   

 (记者 罗两莎; 审校 董永年/林高丽)

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