台湾债市：公债殖利率收低，因股市重挫避险需求升温

* 台股挫低且资金浮滥，吸引资金涌入债市避险 * 五年券暂时取代货币市场报酬工具，殖利率有望跌破1% * 关注美债后续走势，以及台股表现 路透台北6月9日 - 台湾五年券104/9 发行前交易殖利率周二收低；交易员表示，主要是受到 台股重挫影响，资金陆续由股市转入债市避险，加上韩国MERS疫情似有持续延烧迹象，部分交易商开始少量建 立避险部位。 在10年增额券104/5R 发行前交易殖利率方面，今天亦同步收低；但有交易员指出，先前在1 .58%-1.59%买进的大型公股银行开始获利了结，使殖利率呈区间波动格局。 〞我今天开始在调节了，殖利率已来到相对低档，因而调节部位。〞大型公股银行主管说。 至于五年券，他解释，目前市场气氛是属中性偏多，主要是市场持续宽松、货币市场利率太低，五年券暂 时取代货币市场的操作工具。 票券商交易员则表示，由于韩国MERS疫情迄今未获控制，部分交易商忧心台湾可能会被感染，开始建立避 险部位，加上近日台股犹如泻肚子，亦吸引资金涌入债市避险。 针对今日104/9的标售结果，大型公股银行交易员认为，五年券标售仍属符合市场预期，预料明日有机会 跌破1%；但后市关注两大焦点是分别是台股后市走势，以及美债表现。若台股续跌，资金将继续移入债市，对 债市是一项利多。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年104/9期公债得标利率为1.005%，低于市场预估的1.01-1.03% 区间，发行金额为300亿台币。 另台湾股市 收盘跌1.9%，至9,191.87点。 交易员预估，明日五年债104/9期殖利率主交投区间暂看在0.99%-1.02%；10年增额券104/5RA04105R=TWO 发行前交易殖利率暂看1.53%-1.56%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -1.31 1.0049 1.0030-1.0149 107.0 10 104/5R -3.19 1.5401 1.5400-1.5700 35.0 本周的全球重要经济事件和数据包括： 6月9日(二)：美国4月批发(趸售)库存；欧元区第一季GDP修正值；英国4月贸易收支；欧洲央行管委利卡 宁发表演说。 6月10日(三)：澳洲6月消费者信心指数、英国及法国4月工业生産；日本第二季大型制造业景气判断指数 ；经济合作暨发展组织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财长讲话；新西兰央行政策会议；日本 央行审议委员佐藤健裕发表演说。 6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值；中国5月工业增 加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第一季非农就业岗位修正值；澳洲5月 就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检 视报告；德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话。 6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者物价指数(PPI)； 欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5401 5 104/9 1.0049 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/林高丽)