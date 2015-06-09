中国金融：5月消费信心指数小幅上扬，受楼市股市提振刺激--银联

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透北京6月9日 - 银行卡组织--中国银联联合新华社周二发布5月份银行卡消费信心指数报告显示，二季度前两个月，股市继续上涨、房市回暖明显，持卡人消费信心也呈现企稳态势；5月份中国银行卡消费信心指数小幅上扬，或将进一步稳定。
该份“新华·银联中国银行卡消费信心指数”（BCCI）显示，2015年5月份的BCCI为83.99，环比增长0.32，同比下降0.72。稳增长政策频出及投资市场火热，近期持卡人消费信心较为平稳。
“近期政府密集出台的多项稳增长、调结构、惠民生的政策措施，效果会在未来一段时间内持续显现，有利于BCCI数值的进一步稳定。”报告称。
报告显示，5月是旅游出行的适宜季节，各类交通出行消费支出增加明显，其中航空售票类交易额环比增长11.4%，加油消费支出环比增长9.55%；同时大型景区交易额也较上月增长43.38%。
此外，受房地产市场回暖带动，5月大型家电类消费交易环比增长4.09%。近期多个国际知名品牌降价也促进了国内奢侈品消费增长，珠宝工艺和箱包皮具消费增长均明显加快，特别是箱包皮具的消费交易额较4月增长了32.92%。
BCCI指数由中国银联联合新华社定期发布，以城市居民的银行卡消费交易信息为基础，通过分析城市居民的银行卡消费支出结构变化（主要是非生活必需品在消费总支出中的占比的变化情况）来反映消费者对宏观经济的信心水平。
统计局周二公布5月份CPI和PPI数据显示，5月CPI同比上涨1.2%，为四个月最低水准，PPI同比下跌4.6%，环比下跌0.1%。
5月国家统计局公布的制造业PMI微升0.1个百分点至50.2，已连续三个月保持在临界点上方；同时汇丰中国制造业PMI继续加速扩张，创8个月新高。（完） (发稿 王蕾；; 审校 李贺/杨淑祯)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。