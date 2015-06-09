金属期市：伦铜脱离六周低点，因美元走软且中国料出台更多刺激措施

根据周一公布的数据，中国5月铜进口较前月减少16.3%，触及三个月低点。整体进口降幅大于预期，增强了有关中国或许需要推出更多刺激措施以避免经济大幅放缓的预期。

“我们认为中国持续的刺激政策和货币宽松将支持铜需求增长，”Argonaut Securities驻香港的分析师Helen Lau说。

中国周二公布的数据显示，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，但工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，为连续第38个月下降，引发了对经济放缓之际通缩压力加大的担忧。

美元周二难以站稳脚跟，美元指数下滑；之前美元兑欧元因德国数据强劲且德债收益率上扬而大幅下挫。

虽然市场预计中国将祭出刺激措施，但对中国需求的担忧可能继续在短期内抑制铜价涨幅。

LME期镍 持稳于每吨13,430美元，周一曾触及三周高点每吨13,441美元。

LME期铝 走坚报每吨1,750美元，周五触及14个月低点每吨1,726美元。

周一的数据显示，中国金属出口依然强劲，加剧了对全球市场供应过剩的担忧。

伦敦金属交易所将新钢材和铝期货合约的推出时间推迟了一个月至11月23日，以便和清算所平台升级同步。(完)

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