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债券 | 2015年 6月 9日 星期二 15:54 BJT

欧元债市：德债收益率下跌，因价格下跌后吸引投资者买入

作为欧元区借贷成本指标的德国10年期公债收益率 下降1个基点，至0.88%，上周曾一度高升至0.998%。

“当前这轮涨势相当脆弱，”法国巴黎银行策略师Patrick Jacq称。

“如果...经济数据面带来意外惊喜，我们仍有可能看到公债收益率出现类似上周的升势。”

周一公布的德国4月工业生产数据强于预期，加强了对欧元区经济可能已走过难关的预期。周二0900GMT将公布欧元区第一季国内生产总值(GDP)修正数据，预计将确认区域经济实现按季增长。

西班牙 和意大利10年期公债收益率 下降2个基点，分别报2.22%和2.23%。

希腊公债收益率也小幅走低，市场等待周三希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)、德国总理梅克尔、法国总统奥朗德(Francois Hollande)和欧盟执委会主席贾克的会晤。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/刘秀红；审校 王洋/高琦)

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