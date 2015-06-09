《中国新债预测》三年国债利率均值2.76%，一级市场料保持较好需求

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
* 招标品种: 财政部三年期固息国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(10日)9:30-10:30
* 受访人数: 10位(银行、券商)
* 预测区间: 2.69%-2.90%
* 预测均值: 2.76%(按各家机构预测值平均)
路透北京6月9日 - 中国财政部周三将招标发行三年期固息国债。路透调查显示，二级市场维持盘整姿态，经济数据低迷亦难坚定做多情绪，但充沛流动性护航下，一级市场近期却保持较好需求，料明日三年国债定位略低于二级，预测均值落在2.76%。
“近期一级市场招标情况都挺积极，利率一般略低于二级，而且国债需求要比金融债还更好些。”北京一券商交易员称。
中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，为四个月最低水准，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，有分析师认为，二季度GDP增速破七会成为大概率事件。
北京一银行交易员并认为，目前一至三年期国债利差偏大，且资金利率较稳定，亦使得三年品种具有不错的配置价值。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.8603%。
明日新债为财政部今年第12期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债6月11日开始计息，利息按年支付；招标结束至6月15日进行分销，6月17日起上市交易，发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/杨淑祯)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。