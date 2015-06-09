重发-《汇市解析》--技术面及价位预测

(重发以删除赘字)

路透6月9日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：已经再次守住3月26日高点1.1052及其附近的枢纽水准。这令欧元/美元得以重新测试目前位于1.1353/61的2014-2015年下降趋势线水准。目前的风险回报指标仍偏向于作空，预期将回落至1.0875/19区域。若1.1052失守，应会触发更深跌势。

美元/日圆：日线相对强弱指标(RSI)尚未确认新高125.86，我们将相应削减多仓并加紧设置停止位。日内艾略特波浪形态暗示，在展开新一波涨势前，我们可允许美元/日圆回落至大约122.20/04，此为4月起涨势的50%回档位以及3月高点。若突破该水准，则仍将朝着128.00/15的目标迈进，这是上升三角形态中较为慎重的上行目标。

英镑/美元：上周五一度逼近1.5400但最终溃退。只要仍受限于该水准，市场注意力就会一直放在1.5190/73的支撑区域，此为6月低点，以及55周和55日移动平均值。应当指出，我们对英镑/美元的中长期前景预期已变得越来越悲观，只要仍低于55周移动均值1.5173，市场应会一直遭遇沉重抛压。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1263 1.1291 -0.25 -6.89 1.2097

美元/日圆 124.59 124.47 +0.10 +4.10 119.68

欧元/日圆 140.35 140.53 -0.13 -3.05 144.77

美元/瑞郎 0.9284 0.9270 +0.15 -6.61 0.9941

英镑/美元 1.5278 1.5348 -0.46 -1.89 1.5573

美元/加元 1.2431 1.2410 +0.17 +7.00 1.1618

澳元/美元 0.7646 0.7699 -0.69 -6.39 0.8168

新西兰元/美元 0.7086 0.7141 -0.77 -9.12 0.7797

欧元/瑞郎 1.0464 1.0473 -0.09 -12.99 1.2026

欧元/英镑 0.7370 0.7348 +0.30 -4.96 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3556 9.3688 -0.14 -1.20 9.4688

美元/挪威克朗 7.8399 7.8075 +0.41 +4.92 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价