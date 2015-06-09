中国个股：葛洲坝牵头的联营体获安哥拉水电站施工合同，总额45亿美元

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透上海6月9日 - 中国大型基建施工企业--葛洲坝集团股份有限公司 周二公告称，其牵头的联营体已中标安哥拉卡古路卡巴萨水电站施工合同，合同总额为45.3亿美元（折人民币281.44亿元）。不过因该项目施工期为80个月，因此不会对公司今年业务构成重大影响。
在联营体中，葛洲坝占60%份额，BOREAL INVESTMENTS LIMITED和CGGC&NIARA-HOLDING,LDA两家公司分别占37.5%和2.5%份额，后者是葛洲坝与NIARA股权各半的合资公司。
公告称，该项目属融资项目，融资最终能否被有关部门和银行批准存在不确定性。安哥拉财政将向中国有关银行递交贷款申请，有关银行将对该项目进行评估。
该水电站项目内容包括导流洞工程整体施工、主体工程土建部分整体施工、机电设备的供货、安装和调试，建成后的水电站装机容量为2,171MW（兆瓦）。
葛洲坝今日收报13.86元，跌0.57元，或3.95%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。