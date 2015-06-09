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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 16:12 BJT

路透基点：温洲市交投集团90亿元人民币贷款完成签约--TRLPC

路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司已完成一笔90亿元人民币20年期贷款，用于浙江省甬台温高速公路复线灵昆至阁巷段工程。

牵头行兼簿记行(MLAB)中国农业银行及中国银行各承贷35亿元，浙商银行承贷20亿元，担任参贷行。

甬台温高速公路复线灵昆至阁巷段工程概算总投资140.33亿元。2014年底开始施工，预计2019年前商业运转。

甬台温高速公路连接宁波及温州，全长252.7公里。

这笔贷款于6月2日举行签约。

温州市交投集团上次是在2月办理联贷，完成一笔88亿元人民币24年期贷款，筹得资金将用于支持温州市域铁路S1线的建设。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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