重发-《路透晚报》--6月9日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--希腊提交新改革方案，欧盟正在评估

一名欧盟官员周二表示，欧盟执委会已经收到希腊新的改革方案，目前正在评估。这可能使资金匮乏的希腊获得新的援助。这个方案本应上周四之前提交。方案将弥合希腊和国际债权人之间在养老金或增值税改革等问题上的分歧。

--汇控出售业务并裁员，冀恢复环球银行及资本市场盈利能力

汇丰控股表示，正大力重整各项业务组合，目标将集团的风险加权资产减少约2,900亿美元，并有意出售土耳其和巴西的业务，以及裁减相当于2.2-2.5万名的全职职员，以削减成本改善集团业务表现。汇控并确认裁员计划，而且规模较此前媒体所报导的规模更大。汇控指，将裁减相当于2.2-2.5万名的全职职员，减员主要来自自动化及整合服务中心。同时，若出售土耳其及巴西业务，将额外减员2.5万人。

--乐购邀请凯雷等数家公司竞购其韩国分支--消息人士

据知情人士向路透表示，英国零售商乐购(Tesco)已邀请包括KKR & Co和凯雷投资集团(Carlyle Group) 在内的约六家公司出价收购其韩国子公司，估值约为60亿美元，要求这些公司在本月稍晚提交指示性报价。

--汉高及科蒂对宝洁美容业务提出约束性收购价--消息

知情人士称，汉高及科蒂(Coty)向宝洁(宝硷,P&G)提出约束性出价，欲收购宝洁不同部分的美容业务，总价值多达120亿美元。消息人士说，汉高拟收购宝洁美发业务，估值可能在50亿至70亿美元之间，但消息人士说，私募股权公司KKR & Co LP也出价想收购美发业务。科蒂有意收购的是香水部门和化妆品业务。

--瑞士5月CPI较上年同期下降1.2%，通缩压力持续

瑞士5月消费者物价较上年同期下滑1.2%，跌幅略高于前月的下滑1.1%，显示自从瑞士弃守瑞郎/欧元上限后，通缩压力升高。

--英国5月零售销售较上年同期上升，得益于地产市场复苏--BRC

一项行业调查显示，英国5月零售销售较上年同期上升，得益于地产市场复苏，但部分零售商仍有些失望。英国零售业联盟(BRC)公布，5月零售销售总值较上年同期增长1.1%；4月为下降1.3%。BRC表示，扣除因复活节提前而带来的影响，家俬销售为去年7月以来最强。这一增长反映出近来英国房屋市场在去年略有失速后近来再度升温。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创近一个月最大日跌幅，受美国升息前景及希腊拖累

日股日经指数周二创近一个月以来的最大单日跌幅，受累于美国可能提前升息的前景、以及希腊能否与债权人达成协议以避免违约的不确定性。日经指数收跌1.8%至20,096.30点，为5月14日以来最大单日跌幅。该指数已连续三日下跌，为今年以来首见。东证股价指数收跌1.7%至1,634.37点；JPX-日经400指数亦下跌1.7%至三周低点14,759.85点。

--中国股市：沪综指收跌结束三连涨，经济前景预期偏弱抑制市场人气

中国股市沪综指收跌结束三连涨。分析师指出，5月物价数据令市场对二季度GDP增速预期偏弱，且市场在MSCI明晟明日凌晨宣布是否将A股纳入其新兴市场指数前保持谨慎。赚钱效应有所减弱，大盘短线料维持高位震荡。沪综指收报5,113.534点，跌18.347点或0.36%，上证A股今日成交11,452亿元人民币，上日为13,042亿元。

--香港股市：收跌至两个月低点，因政治疑虑和美国升息前景打压人气

香港股市恒生指数收低逾1%，至两个月最低，因政治上的不确定性和对美国升息影响的担忧，打击了冒险意愿。恒生指数收跌1.2%至26,989.52点，触及4月9日以来最低；国企指数跌1.8%至13,861.96点。

--汇市：美元回吐非农数据后录得涨幅，希腊债务危机抑制欧元

美元走软，悉数回吐非农就业数据公布后录得的涨幅，因市场持续担忧美国当局是否接受美元近来的强势。0823GMT时，美元指数跌0.06%，至95.243。美元兑日圆跌0.04%，至124.45日圆，欧元兑美元下滑至1.1285，此前一度高见1.1343，受德债收益率上涨和德国经济数据好于预期的扶助。

--欧元债市：德债收益率下跌，因价格下跌后吸引投资者买入

德国公债收益率(殖利率)下跌，投资者悄然返场。上周公债价格下跌，提振德债收益率接近八个月高点，仅仅略低于1%。德国10年期公债收益率下降1个基点，至0.88%，上周曾一度高升至0.998%。西班牙和意大利10年期公债收益率下降2个基点，分别报2.22%和2.23%。

--国际油市：油价上涨逾1%，市场寄望中国祭出经济刺激政策

油价上涨，因市场预期中国将进一步推出经济刺激政策。此前中国公布的经济数据令人失望。0846GMT，近月美国原油期货涨0.71美元，至每桶58.85美元。6月布兰特原油期货涨0.94美元，至每桶63.63美元。

--全球金市：美元走软提振金价微涨，但美国利率前景抑制涨势

黄金扩大隔夜涨幅，受助于美元贬值，但金价仍接近11周低点，因投资者为美国升息的时间感到不安。0826GMT，现货金微涨至每盎司1,176.60美元。

--金属期市：伦铜脱离六周低点，因美元走软且中国料出台更多刺激措施

伦敦期铜价格在六周低点上方持稳，因美元延续跌势，且市场预期中国将出台更多宽松措施。0828GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.40%至每吨5,970美元，脱离上周五触及的4月23日以来低点5,885美元。上海期交所主力8月期铜收高0.4%至每吨43,250元人民币。