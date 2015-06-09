《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月9日

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透香港6月9日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:24时,1美元=6.2055人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 10.28 0.776 2.13 市北高新 25.22 1.453 2.80 大众交通 26.04 1.744 2.41 永生投资 30.83 2.83 1.76 老凤祥 61.99 5.723 1.75 S中纺机 18.66 0.949 3.17 鼎立股份 23.69 1.026 3.72 氯碱化工 17.76 1.048 2.73 双钱股份 38.6 2.042 3.05 海立股份 16.68 1.048 2.56 浦东金桥 33.38 2.278 2.36 外高桥 43.21 3.141 2.22 ST联华 23.79 2.151 1.78 锦江投资 29.13 2.257 2.08 中路股份 61.4 4.14 2.39 金山开发 23.06 1.24 3.00 海欣股份 16.8 1.077 2.51 耀皮玻璃 14.12 0.987 2.31 大江股份 14.81 0.906 2.63 上柴股份 20.71 1.24 2.69 丹化科技 15.45 0.985 2.53 上海三毛 15.21 1.017 2.41 友谊股份 23.92 2.561 1.51 上工申贝 22.4 1.457 2.48 上海机电 44.78 3.668 1.97 宝信软件 81.8 5.548 2.38 上海物贸 18.9 1.281 2.38 自仪股份 33.34 2.443 2.20 上海普天 29.98 1.944 2.49 陆家嘴 65.94 4.081 2.60 华新水泥 14.36 1.38 1.68 锦江股份 39.2 3.635 1.74 鄂尔多斯 14.72 1.243 1.91 华电能源 9.59 0.856 1.81 SST天海 17.15 0.927 2.98 大名城 27.13 1.444 3.03 东方通信 21.6 1.233 2.82 黄山旅游 25.49 2.183 1.88 开开实业 24.69 1.68 2.37 海南航空 6.43 0.953 1.09 ST轻骑 13.12 0.862 2.45 振华重工 11.37 0.905 2.02 锦州港 10.13 0.886 1.84 九龙山 15.11 0.998 2.44 凌云股份 26.19 1.398 3.02 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。