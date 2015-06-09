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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 16:27 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月9日

路透香港6月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:26时，1港
元=0.8003人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为42.04%，高
于上交易日收盘的40.33%。
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                      5.52            6.61           1.04
 建设银行                                      7.26            7.74           1.17
 中国银行                                      5.29            5.32           1.24
 农业银行                                      4.04            4.18           1.21
 招商银行                                     20.83           25.25           1.03
 中信银行                                      8.49            6.57           1.61
 交通银行                                      9.40            8.34           1.41
 民生银行                                     10.86           10.64           1.28
 中国人寿                                     37.81           35.05           1.35
 中国平安                                     89.39          111.00           1.01
 中国太保                                     34.87           40.20           1.08
 中信证券                                     33.20           30.60           1.36
 新华人寿                                     67.50           48.25           1.75
 海通证券                                     27.62           24.45           1.41
 华能国际                                     12.48           10.54           1.48
 大唐发电                                      9.44            4.40           2.68
 华电国际                                      9.99            8.67           1.44
 中煤能源                                     11.24            5.18           2.71
 中国神华                                     26.29           19.94           1.65
 中国石油                                     13.18            8.87           1.86
 兖州煤业                                     18.31            7.22           3.17
 中国石化                                      8.03            6.58           1.52
 上海石化                                      9.44            3.70           3.19
 中海油服                                     30.45           13.84           2.75
 仪征化纤                                     10.32            3.58           3.60
 中国铝业                                     10.57            4.32           3.06
 江西铜业                                     28.94           14.70           2.46
 洛阳钼业                                     18.29            6.64           3.44
 紫金矿业                                      6.57            2.96           2.77
 马钢股份                                      6.73            2.86           2.94
 鞍钢股份                                      8.10            5.89           1.72
 重庆钢铁                                      6.50            2.40           3.38
 海螺水泥                                     27.48           31.45           1.09
 洛阳玻璃                                     23.00            6.80           4.23
 京城机电                                     15.40            5.66           3.40
 中联重科                                     10.01            5.67           2.21
 金隅股份                                     13.34            7.83           2.13
 中国国航                                     13.33            9.10           1.83
 东方航空                                     11.16            6.17           2.26
 南方航空                                     12.60            8.21           1.92
 中国远洋                                     14.31            5.31           3.37
 中海集运                                     10.17            3.29           3.86
 中集集团                                     31.46           20.55           1.91
 中海发展                                     12.97            5.61           2.89
 宁沪高速                                      9.97           10.54           1.18
 深高速                                       10.86            6.38           2.13
 成渝高速                                      8.81            3.69           2.98
 皖通高速                                     18.36            8.96           2.56
 广深铁路                                      8.26            4.74           2.18
 中国南车                                     29.38           13.72           2.68
 中国交建                                     19.46           12.68           1.92
 中国铁建                                     22.66           13.50           2.10
 中国中铁                                     20.31            9.61           2.64
 长城汽车                                     48.95           46.30           1.32
 比亚迪                                       74.14           49.25           1.88
 广汽集团                                     14.89            7.66           2.43
 青岛啤酒                                     55.51           49.70           1.40
 白云山                                       45.12           30.15           1.87
 新华制药                                     16.40            7.33           2.80
 海信科龙                                     14.04            6.77           2.59
 南京熊猫                                     26.15            9.69           3.37
 晨鸣纸业                                     11.26            5.52           2.55
 上海医药                                     29.23           23.65           1.54
 中兴通讯                                     32.22           21.45           1.88
 东方电气                                     32.43           16.44           2.46
 潍柴动力                                     36.34           24.90           1.82
 东北电气                                      9.03            2.89           3.90
 广船国际                                     71.35           31.50           2.83
 经纬纺机                                     26.96           11.26           2.99
 昆明机床                                      8.84            3.52           3.14
 一拖股份                                     17.82            6.67           3.34
 北辰实业                                      8.08            3.37           3.00
 创业环保                                     16.75            7.01           2.99
 中国中冶                                      9.93            3.92           3.17
 金风科技                                     24.55           17.84           1.72
 丽珠                                         86.10           56.45           1.91
 万科                                         15.66           20.95           0.93
 郑煤机                                       15.84            6.48           3.05
 大连港                                        9.43            3.73           3.16
 山东墨龙                                     16.27            4.93           4.12
 浙江世宝                                     52.01           15.50           4.19
 复星医药                                     35.29           29.90           1.47
 光大银行                                      6.25            5.01           1.56
 东江环保                                     69.18           42.90           2.01
 上海电气                                     25.00            7.72           4.05
 广发证券                                     28.88           23.75           1.52
 华泰证券                                     30.46           24.95           1.53
    
                                                                                                
                                                        
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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