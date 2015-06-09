英国个股：汇丰将重新命名英国零售业务，称将裁员最多8,000人

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透伦敦6月9日 - 汇丰控股 将重新命名其英国零售银行业务，作为拆分该业务的部分举措，并且汇丰表示不能确定是否将继续保留该业务。
汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)还表示，将在英国裁员7,000到8,000人，大致相当于雇员总数的六分之一。他预计上述裁员将通过“自然减员”来完成，指出该业务一年的人员流动数约为3,000人。
新的英国规定要求汇丰在2019年前剥离本土零售业务，消息人士称汇丰可能会出售该项业务。欧智华表示尚未就此做出决定。
他说，“我们需要看英国审慎监管局(PRA)如何看待法规的实施，所以现在就对是否保持被圈定的银行业务进行表态还太早。”
“我们将以一个不同的品牌运营。还没有决定名称，我们将在未来几个月咨询客户和我们的雇员，以便拿出一个品牌。”(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。