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市场报道 | 2015年 6月 9日 星期二 16:42 BJT

全球贵金属：6月8日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓增1.06%

路透6月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量与周五持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓增加1.06%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,785,357.0 6月8日 22,785,357.0 6月5日 0.0 0.00%

iShares 323,001,213.9 6月8日 319,608,983.0 6月5日 3,392,230.9 1.06%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)

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