版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 16:48 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至10日低点，受日圆走强和中国需求担忧打击

美元兑日圆 跌0.1%，报124.35日圆，脱离上周五触及的13年高点125.86日圆。

Yoshida称，“中国需求迟滞亦令投资者担心，”

自1月触及低点以来，TOCOM期胶已累计涨24%。

Yoshida称，“看看200日移动均线，它凸显出长期向上趋势。短期内可能会看见一些波动，但我们预计年底前市场将上行，”

上海期交所主力9月期胶合约 跌65元，报每吨14,275元人民币。

新加坡SICOM-7月合约 最新报每公斤156.0美分，下跌2.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/于春红; 审校 艾茂林/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐