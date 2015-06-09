版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 17:22 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微幅收跌CPI数据影响不彰，短期仍将维持基本稳定

* 人民币回吐早盘升幅收跌
    * 中间价则小幅上涨
    * 经济数据欠佳令人民币汇率承压
    * 但短期以稳为主的风格难于切换

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京6月9日 - 人民币兑美元即期 周二回吐早盘升幅微幅收跌，中
间价则小幅上行跟随隔夜国际美元 表现。交易员表示，经济数据欠佳令人民币存一定
的贬值压力，但监管当局稳定汇率的预期仍将限制汇价下跌空间，估计短期内人民币以稳为
主的风格难以切换。

    他们并表示，中国5月通胀数据对汇市影响不彰。离岸CNH下探6.21元，无视美元指数下
跌，凸显人民币的贬值压力；但境内CNY波幅有限，市场供求均衡，交投不甚活跃，基本上
只是平平客盘而已。

    “隔夜美元跌得蛮凶的，但人民币早盘高开后很快就有购汇盘出来抢，（人民币汇价）
还是出不了区间，不会贬值太多，来回折腾吧，还是震荡。”一中资行交易员表示。
        
    受食品价格带动中国5月CPI同比涨幅降至四个月低位，而低位徘徊的PPI转正仍遥遥无
期，通货紧缩压力未见实质缓解，降息等宽货币政策仍将有来，预计下半年随着经济企稳，
物价有望略回升。 
    
    另一中资行交易员指出，盘初6.1980成交价是错价，日内汇价的波动区间实际上仅二十
个点子左右。在中间价与客盘变化均有限的情况下，汇价窄幅波动的局面有望再持续一至两
个月，除非央行有意通过中间价引导，或者消息面有大的动静出台。    
    
    不过特别提款权（SDR）评审期间，有望为人民币汇率提供些许支撑。渣打银行最新报
告预计，中国人民币今年纳入特别提款权的可能性为60%。无论人民币最终能否纳入SDR，外
资对中国更深入的了解都将促使更多的全球资金流向人民币资产。这将缓解人民币外汇市场
在强美元背景下的压力，并有力地提振点心债市场。 

    全球汇市方面，美元周二走软，悉数回吐非农就业数据公布后录得的涨幅，因市场持续
担忧美国当局是否接受美元近来的强势。 

    新兴汇市，印尼卢比兑美元周二跌至17年低点，而该国经 济放缓令人担忧，亦引发股
市大跌。不过美元全面回撤给亚洲货币提供支撑。
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
                                             今日             上日       升贬
             即期成交价格                   6.2057           6.2056      0.00%
                   中间价                   6.1179           6.1205      0.04%
             成交额                       121亿美元                        
                                                                           
  日内美元/人民币相对中间价最大波幅    1.45% (上限±2%)       日高       日低
                 日内波动幅度(pips)           87             6.1980     6.2067
             2015年来即期升贬值幅度         -0.03%                              
           1年期美元/人民币掉期升水          1295                          
                                                                       
                                                                           
                                             今日             上日         
              1年期NDF                  6.2425/6.2475        6.2425        
                      CNH即期           6.2130/6.2136        6.2073        
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐