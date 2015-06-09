更新版 1-中国汇市：人民币微幅收跌CPI数据影响不彰，短期仍将维持基本稳定

* 人民币回吐早盘升幅收跌 * 中间价则小幅上涨 * 经济数据欠佳令人民币汇率承压 * 但短期以稳为主的风格难于切换 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京6月9日 - 人民币兑美元即期 周二回吐早盘升幅微幅收跌，中 间价则小幅上行跟随隔夜国际美元 表现。交易员表示，经济数据欠佳令人民币存一定 的贬值压力，但监管当局稳定汇率的预期仍将限制汇价下跌空间，估计短期内人民币以稳为 主的风格难以切换。 他们并表示，中国5月通胀数据对汇市影响不彰。离岸CNH下探6.21元，无视美元指数下 跌，凸显人民币的贬值压力；但境内CNY波幅有限，市场供求均衡，交投不甚活跃，基本上 只是平平客盘而已。 “隔夜美元跌得蛮凶的，但人民币早盘高开后很快就有购汇盘出来抢，（人民币汇价） 还是出不了区间，不会贬值太多，来回折腾吧，还是震荡。”一中资行交易员表示。 受食品价格带动中国5月CPI同比涨幅降至四个月低位，而低位徘徊的PPI转正仍遥遥无 期，通货紧缩压力未见实质缓解，降息等宽货币政策仍将有来，预计下半年随着经济企稳， 物价有望略回升。 另一中资行交易员指出，盘初6.1980成交价是错价，日内汇价的波动区间实际上仅二十 个点子左右。在中间价与客盘变化均有限的情况下，汇价窄幅波动的局面有望再持续一至两 个月，除非央行有意通过中间价引导，或者消息面有大的动静出台。 不过特别提款权（SDR）评审期间，有望为人民币汇率提供些许支撑。渣打银行最新报 告预计，中国人民币今年纳入特别提款权的可能性为60%。无论人民币最终能否纳入SDR，外 资对中国更深入的了解都将促使更多的全球资金流向人民币资产。这将缓解人民币外汇市场 在强美元背景下的压力，并有力地提振点心债市场。 全球汇市方面，美元周二走软，悉数回吐非农就业数据公布后录得的涨幅，因市场持续 担忧美国当局是否接受美元近来的强势。 新兴汇市，印尼卢比兑美元周二跌至17年低点，而该国经 济放缓令人担忧，亦引发股 市大跌。不过美元全面回撤给亚洲货币提供支撑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2057 6.2056 0.00% 中间价 6.1179 6.1205 0.04% 成交额 121亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.45% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 87 6.1980 6.2067 2015年来即期升贬值幅度 -0.03% 1年期美元/人民币掉期升水 1295 今日 上日 1年期NDF 6.2425/6.2475 6.2425 CNH即期 6.2130/6.2136 6.2073 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/杨淑祯)