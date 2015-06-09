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市场报道 | 2015年 6月 9日 星期二 17:09 BJT

德国个股：德意志银行总部遭当局搜查--消息人士

路透法兰克福6月9日 - 据金融市场和调查消息人士称，德意志银行 在法兰克福的总部周二稍早遭当局搜查。

其中一位熟悉情况的消息人士称，此次突然搜查与德意志银行2010年所购德国私人银行Sal. Oppenheim有关。

德意志银行拒绝置评。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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