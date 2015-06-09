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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 17:24 BJT

标题新闻：伊拉克目前原油日产量约为380万桶，到2019年底有望升至550万-600万桶--石油部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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