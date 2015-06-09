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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 17:37 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月9日

路透香港6月9日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             108.10                      67.11
 买入成交金额                   46.41                       38.99
 卖出成交金额                   61.69                       28.12
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国国旅      370,933,881    460,007,561     830,941,442
 2                   中国平安      322,122,779    403,638,074     725,760,853
 3                   招商银行      239,429,378    294,368,443     533,797,821
 4                   中国银行      223,899,701    141,546,489     365,446,190
 5                   中国中车      279,553,600     71,482,088     351,035,688
 6                   兴业银行      135,945,078    176,697,600     312,642,678
 7                   大众交通      197,069,450      6,808,697     203,878,147
 8                   伊利股份       41,177,826    162,203,953     203,381,779
 9                   青岛海尔       29,173,500    153,068,181     182,241,681
 10                  中国联通       73,961,208     88,140,211     162,101,419
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国中车        244,876,540    613,024,698     857,901,238
 2                 中广核电力      283,525,580    132,922,800     416,448,380
 3                 中煤能源         73,875,630    167,820,510     241,696,140
 4                 中国银行        104,121,430     91,818,560     195,939,990
 5                 上海电气        127,401,480     63,032,900     190,434,380
 6                 中国神华        112,183,785     77,987,930     190,171,715
 7                 国美电器         85,670,650     50,034,180     135,704,830
 8                 金山软件         52,713,700     80,613,400     133,327,100
 9                 恒大地产         49,292,290     82,405,510     131,697,800
 10                阿里影业         95,984,700     22,595,272     118,579,972
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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