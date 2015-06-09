表格：沪港通活跃股一览--6月9日

路透香港6月9日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 108.10 67.11 买入成交金额 46.41 38.99 卖出成交金额 61.69 28.12 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国国旅 370,933,881 460,007,561 830,941,442 2 中国平安 322,122,779 403,638,074 725,760,853 3 招商银行 239,429,378 294,368,443 533,797,821 4 中国银行 223,899,701 141,546,489 365,446,190 5 中国中车 279,553,600 71,482,088 351,035,688 6 兴业银行 135,945,078 176,697,600 312,642,678 7 大众交通 197,069,450 6,808,697 203,878,147 8 伊利股份 41,177,826 162,203,953 203,381,779 9 青岛海尔 29,173,500 153,068,181 182,241,681 10 中国联通 73,961,208 88,140,211 162,101,419 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国中车 244,876,540 613,024,698 857,901,238 2 中广核电力 283,525,580 132,922,800 416,448,380 3 中煤能源 73,875,630 167,820,510 241,696,140 4 中国银行 104,121,430 91,818,560 195,939,990 5 上海电气 127,401,480 63,032,900 190,434,380 6 中国神华 112,183,785 77,987,930 190,171,715 7 国美电器 85,670,650 50,034,180 135,704,830 8 金山软件 52,713,700 80,613,400 133,327,100 9 恒大地产 49,292,290 82,405,510 131,697,800 10 阿里影业 95,984,700 22,595,272 118,579,972 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)