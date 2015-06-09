台湾汇市：台币续创两个月收盘低位，外资和本地进口商买汇

* 连二贬至近两个月低位

* 外资买汇，本地进口商和油款也加入行列

* 明日实质交易区间料在31.100-31.200

路透台北6月9日 - 台币兑美元 周二再收贬至近二个月低位，偏弱于亚币。汇银人士指出，外资持续卖超台股汇出，且进口商和油款也有不少美元买盘，使台币再度走疲。

他们称，台币午后无视韩元收升，本地进口商及油款的美元买盘还是很多，令台币持续偏弱；至于出口商虽有抛汇，但因势单力孤，且银行间的美元卖单也因惜售而少有出笼。

〞银行间为什么要卖(美元)?!美元会更高啊，大家惜售了。〞一位大型商银交易人士表示。

台币兑美元今日收报31.302，此前收盘低位是4月15日的31.330。

不过交易人士表示，外资在台股卖超似有缩小迹象，在多日大卖约百亿的规模之后，今日外资卖超缩小至30余亿台币；而外资在汇市中的买汇也只有近两日最明显。

〞我想外资可能还是会持续汇出，〞另外一位大型商银交易人士表示，外资在汇市的买汇动作只有近二日才明显一些，预料可能再持续一段时间。

他们并认为，台币短期之内可能会在31.1-31.2之间波动。台币今日实质交易区间在31.040-31.121；上日交易区间在30.983-31.100。

不过也有交易人士认为，外资在期货市场出现空单回补，搭配外资在台股现货的卖超幅度也明显缩小，不妨观察近期外资的操作是否出现转圜迹象。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点仍在价平附近。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.115/31.125，上日收在31.080。

韩元兑美元 在本地市场收盘涨0.4%至1,118.9韩元。

台湾股市周二收盘重挫创四个半月收盘低位。分析师表示，因美国股市周一收跌及外资调节卖压沉重，台股指数今天开低走低。 外资及陆资在台股卖超35.82亿台币，连续八个交易日卖超共计497.42亿台币

本周国际重要经济数据和事件有：

6月9日(二)：美国4月批发(趸售)库存；欧元区第一季GDP修正值；英国4月贸易收支；澳洲国民银行(NAB)5月企业信心指数；欧洲央行管委利卡宁发表演说。

6月10日(三)：澳洲6月消费者信心指数、英国及法国4月工业生産；日本第二季大型制造业景气判断指数；经济合作暨发展组织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财长讲话；新西兰央行政策会议；日本央行审议委员佐藤健裕发表演说。

6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值；中国5月工业增加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第一季非农就业岗位修正值；澳洲5月就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检视报告；德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话。

6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者物价指数(PPI)；欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.302 31.275 31.032-31.305 31.275 9.25 11.77

元太外汇经纪公司 31.300 31.275 31.040-31.300 31.275 5.07 6.42

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