中国新债：新疆下周二招标发251亿元一般地方债，其中113亿为新增债券

路透上海6月9日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周二公告，将于下周二(16日)招标发行共计251亿元人民币四期一般地方债，其中113亿元为新增债券，为其今年以来第二次公开发行地方债。

公告显示，三年和10年期品种计划发行规模均为50.2亿元，五年和七年同为75.3亿元。中债资信评估公司对上述债券信用评级为AAA。

上述四期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月16日上午10:00-10:40。6月17日开始计息，6月19日发行结束。

标位限定上，投标区间仍为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。

新疆于5月21日招标发行的首批地方债，中标利率均落在投标区间下限。 其他省份亦多持平或贴近下限。(完)

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