中国证券：银河和广发证券均调整信用账户单一证券集中度控制指标

中国经济：今年继续保持外贸回稳向好，实施积极进口政策--商务部
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透北京6月9日 - 面对持续上涨的股市，中国券商近期开始陆续防范融资融券业务风险。国内两大券商--银河证券和广发证券 周二均公告称，决定对信用账户单一证券集中度控制指标进行调整。
银河证券公告称，自下周一(15日)起，投资者有未到期的融资融券负债，当客户维持担保比例低于180%时，所持有的单一证券的价值占信用账户证券总市值的比例不得超过60%，达到指标控制上限时，由交易系统实时限制该只证券的新增融资买入、担保品买入或担保物提交委托。 广发证券公告亦称，自本周三(10日)起，信用账户维持担保比例不高于180%的，买入或者融资买入委托成交后客户所持有的该证券市值占信用账户总资产的比例不得高于30%；信用账户维持担保比例高于180%但不高于280%的，客户所持有的该证券市值占信用账户总资产的比例不得高于50%。
此前，多家证券公司已相继出台限制客户通过信用账户买入单一证券的持仓比例。国泰君安证券本周一亦对可充抵保证金证券名单及折算率进行调整。
中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，证监会正对融资融券管理办法进行修订，条件成熟时发布。他亦重申，券商不得为客户与客户或他人的融资活动提供帮助。
本次A股牛市大量资金通过融资融券及场外配资流入股市，这亦造成股市盘中震荡加剧，任何与融资相关的消息均有可能引发股市出现较明显的动荡。国内各大券商均加强了融资融券的风险防范，此前已有多家券商调高两融业务证券担保比例，近日又有不少券商开始出招防范融资买入单一证券过于集中的风险。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
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