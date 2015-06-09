中国证券：银河和广发证券均调整信用账户单一证券集中度控制指标

银河证券公告称，自下周一(15日)起，投资者有未到期的融资融券负债，当客户维持担保比例低于180%时，所持有的单一证券的价值占信用账户证券总市值的比例不得超过60%，达到指标控制上限时，由交易系统实时限制该只证券的新增融资买入、担保品买入或担保物提交委托。 广发证券公告亦称，自本周三(10日)起，信用账户维持担保比例不高于180%的，买入或者融资买入委托成交后客户所持有的该证券市值占信用账户总资产的比例不得高于30%；信用账户维持担保比例高于180%但不高于280%的，客户所持有的该证券市值占信用账户总资产的比例不得高于50%。