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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 08:56 BJT

《香港重要政经日程》--6月10日-6月22日

================== 今日重要政经消息=================

6月10日（周三）

-- 领汇 公布全年业绩。

-- 香港信贷 公布全年业绩。

--09:30 时富金融服务 周年股东大会。

--10:00 华油能源 周年股东大会。

--10:00 原生态牧业 周年股东大会。

--10:00 中国圣牧 周年股东大会。

--10:00 方兴地产 周年股东大会。

--11:00 中国电力 周年股东大会。

--11:00 安永亚太区诈骗调查报告发布会。

--12:00 美丽华酒店 周年股东大会。

--15:00 中视金桥 周年股东大会。

--15:00 远东宏信 周年股东大会。

================== 近期重要政经消息=================

6月11日（周四）

-- 三生制药 首日挂牌。

-- 网龙 公布季度业绩。

--09:00 港交所 第二届人民币定息及货币论坛。

6月12日（周五）

-- 公布截至5月底止外汇基金境外资产。

-- 普拉达 公布季度业绩。

-- 宏基资本 公布全年业绩。

-- 港通控股 公布季度业绩。

--10:00 中广核电力 周年股东大会。

--10:00 合生创展 周年股东大会。

--14:30 凯升控股 周年股东大会。

--15:00 联合光伏 股东特别大会。

6月15日（周一）

-- 华润创业 公布季度业绩。

-- 壹传媒 公布全年业绩。

-- 德永佳 公布全年业绩。

--14:00 中国平安保险 在中国举行周年股东大会。

6月16日（周二）

--09:00 比亚迪电子 在中国举行周年股东大会。

--10:00 比亚迪 在中国举行周年股东大会。

--10:00 金天医药 周年股东大会。

--11:00 银河娱乐 周年股东大会。

--13:15 中银香港 周年股东大会。

6月17日（周三）

--11:00 金沙中国 在澳门举行周年股东大会。

6月18日（周四）

-- 港股通暂停。

-- 公布3-5月失业率。

--14:00 永晖控股 周年股东大会。

6月19日（周五）

-- 港股通暂停。

-- 创维数码 公布全年业绩。

6月22日（周一）

-- 沪港通因中国端午假期暂停。

-- 公布5月份消费物价指数（CPI）。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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