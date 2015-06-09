欧洲汇市：英镑兑欧元跌至一个月低点，延续两周来的跌势

欧元兑英镑 过去两周已累计上涨约4.5%，受核心欧债收益率(殖利率)大幅上升及一系列弱于预期的英国经济数据影响。

上周公布的数据显示，英国5月服务业增长放缓幅度为近四年来最大，而且4月消费者物价指数(CPI)按年增幅降至零水准以下，为1960年代以来首见，表明英国央行至少到2016年中期之前都不会升息。

但加皇资本市场外汇策略主管Adam Cole称，相对于利率担忧，美元和欧元的波动情况对英镑近期走势的影响似乎更大一些。

英镑兑美元 日内下跌0.3%，至1.5303.

一些分析师称，欧洲最大银行汇丰周二宣布将裁员近5万人，将裁减旗下投资银行规模，这一消息减弱了对英镑的需求。

今日稍早前公布的数据显示，英国5月零售销售较上年同期上升，得益于地产市场复苏，但部分零售商仍有些失望。

“最新英国零售业联盟(BRC)的零售销售数据在5月份止跌回升，这在市场预料当中，但其升幅不及预期，”CMC Markets分析师Michael Hewson在一份研究报告中称。(完)

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