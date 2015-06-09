欧洲汇市：英镑兑欧元跌至一个月低点，延续两周来的跌势

英国经济：金融服务业乐观情绪连四季下降，英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
欧元兑英镑 过去两周已累计上涨约4.5%，受核心欧债收益率(殖利率)大幅上升及一系列弱于预期的英国经济数据影响。
上周公布的数据显示，英国5月服务业增长放缓幅度为近四年来最大，而且4月消费者物价指数(CPI)按年增幅降至零水准以下，为1960年代以来首见，表明英国央行至少到2016年中期之前都不会升息。
但加皇资本市场外汇策略主管Adam Cole称，相对于利率担忧，美元和欧元的波动情况对英镑近期走势的影响似乎更大一些。
英镑兑美元 日内下跌0.3%，至1.5303.
一些分析师称，欧洲最大银行汇丰周二宣布将裁员近5万人，将裁减旗下投资银行规模，这一消息减弱了对英镑的需求。
今日稍早前公布的数据显示，英国5月零售销售较上年同期上升，得益于地产市场复苏，但部分零售商仍有些失望。
“最新英国零售业联盟(BRC)的零售销售数据在5月份止跌回升，这在市场预料当中，但其升幅不及预期，”CMC Markets分析师Michael Hewson在一份研究报告中称。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 高琦/刘秀红；审校 杜明霞/艾茂林)
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
(除特别说明外，均为GMT时间) 1月23日(一) 布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧盟执委会组织的“欧洲社会权利 支柱”会议中发表演说(1315)。 意大利都灵--欧洲央行总裁德拉吉出席Premio Camillo Cavour奖颁 奖典礼并发表演说(1130)。 哥本哈根--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话(1410)。 1月24日(二) 罗马--欧洲央行执委普雷特参加一场国际研讨会(1345)。 汉堡--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1800) 都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他演讲嘉 宾包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群 。 1月25日(三) 华盛顿--墨西哥外长Luis Videgaray和经济部长Ildefonso Guajardo 访问美国华府(至26日) 。 法兰克福--欧洲央行银行监管委员
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)