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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 17:35 BJT

企业并购：台湾金管会核准国泰金控旗下寿险收购美国Conning公司100%股权

路透台北6月9日 - 台湾金管会周二宣布通过台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰人寿申请以新设控股公司方式投资美国Conning公司100%股权，投入资金约73.52亿台币，成为台湾保险业者投资海外资产管理公司的首例。

金管会新闻稿引述国泰金控说法指出，此并购除有助国泰人寿投资收益外，将藉由Conning公司对保险资产负债管理、风险控管及随机经济模型之专业，强化国泰人寿未来资产负债管理(ALM)及企业风险管理(ERM)能力。

国泰金控也认为，本投资案将协助其发展全球资产管理平台的基础，扩充全球投资能力，实现银行、保险及资产管理三足鼎立的策略目标。

国泰金控去年11月公布，旗下国泰人寿董事会通过拟收购美国康利(Conning)资产管理公司及其子公司100%股权，成交金额2.4亿美元。

国泰金控周二收跌1.33%报51.80台币，台湾金融保险类指数 则是收低1.34%报1,180.73点。(完)

(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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