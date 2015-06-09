企业并购：台湾金管会核准国泰金控旗下寿险收购美国Conning公司100%股权

中国经济：今年继续保持外贸回稳向好，实施积极进口政策--商务部
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透台北6月9日 - 台湾金管会周二宣布通过台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰人寿申请以新设控股公司方式投资美国Conning公司100%股权，投入资金约73.52亿台币，成为台湾保险业者投资海外资产管理公司的首例。
金管会新闻稿引述国泰金控说法指出，此并购除有助国泰人寿投资收益外，将藉由Conning公司对保险资产负债管理、风险控管及随机经济模型之专业，强化国泰人寿未来资产负债管理(ALM)及企业风险管理(ERM)能力。
国泰金控也认为，本投资案将协助其发展全球资产管理平台的基础，扩充全球投资能力，实现银行、保险及资产管理三足鼎立的策略目标。
国泰金控去年11月公布，旗下国泰人寿董事会通过拟收购美国康利(Conning)资产管理公司及其子公司100%股权，成交金额2.4亿美元。
国泰金控周二收跌1.33%报51.80台币，台湾金融保险类指数 则是收低1.34%报1,180.73点。(完)
(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
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