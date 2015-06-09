路透基点：金鹰国际贸易三年期贷款获超额认贷--TRLPC

路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，金鹰国际贸易有限公司的三年期子弹式贷款已获得超额认贷至7.065亿美元。

在12家牵头行之外，已有10家银行加入，分别为台湾银行、永丰银行、彰化银行、玉山银行、华南银行、产银亚洲金融、韩国产业银行、上海浦东发展银行、大丰银行及合作金库银行。

正在敲定额度分配。

初始牵头行兼簿记行(MLAB)为：法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、富邦金控、恒生银行、汇丰、工银亚洲和Natixis。中银澳门、东亚银行、上海银行(香港)和华美银行之后加入成为MLAB。这12家银行已预先提供融资，贷款所筹资金用于为4月18日到期的3.45亿美元等额三年期贷款进行再融资。

贷款可以按美元或港元提取。

银行可获得的最高综合收益为280个基点，利率较Libor或Hibor加码230个基点，费用为150个基点。