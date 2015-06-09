路透基点：金鹰国际贸易三年期贷款获超额认贷--TRLPC

中国经济：今年继续保持外贸回稳向好，实施积极进口政策--商务部
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，金鹰国际贸易有限公司的三年期子弹式贷款已获得超额认贷至7.065亿美元。
在12家牵头行之外，已有10家银行加入，分别为台湾银行、永丰银行、彰化银行、玉山银行、华南银行、产银亚洲金融、韩国产业银行、上海浦东发展银行、大丰银行及合作金库银行。
正在敲定额度分配。
初始牵头行兼簿记行(MLAB)为：法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、富邦金控、恒生银行、汇丰、工银亚洲和Natixis。中银澳门、东亚银行、上海银行(香港)和华美银行之后加入成为MLAB。这12家银行已预先提供融资，贷款所筹资金用于为4月18日到期的3.45亿美元等额三年期贷款进行再融资。
贷款可以按美元或港元提取。
银行可获得的最高综合收益为280个基点，利率较Libor或Hibor加码230个基点，费用为150个基点。
借款人的母公司--香港上市的金鹰商贸集团有限公司为此次贷款提供 担保。金鹰商贸集团有限公司是中国一家连锁百货公司，截止2014年6月 在15个城市拥有26家店面。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
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