路透基点：中升集团1.5亿美元联贷案举行实地考察--TRLPC

路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中升集团的1.5亿美元三年期定期贷款案，周二在上海举行实地考察。

星展银行为牵头行兼簿记行，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码321个基点，平均期限为2.625年，承贷银行可获得200个基点的费用。担保人为借款方的离岸子公司。

6月29日之前承贷的银行，将额外获得一笔42个基点的优惠费用。

承贷3,000万美元及以上的银行，将获得397个基点的综合收益和牵头 行的头衔，其中先付费用为199.5个基点。承贷2,000-2,900万美元的银行 ，将获得383个基点的综合收益和主办行的头衔，费用为162.75个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行，将获得373个基点综合收益及安排行的头衔，费用为136.5个基点。综合收益不包括前述42个基点的优惠费用。

贷款宽限期为18个月，之后每半年一次分四次不等额偿还，偿还的比 例分别为10%(1)、15%(2-3)和60%(4)。

资金用于一般企业用途，银行回复期限7月6日。