路透基点：中升集团1.5亿美元联贷案举行实地考察--TRLPC

中国经济：今年继续保持外贸回稳向好，实施积极进口政策--商务部
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中升集团的1.5亿美元三年期定期贷款案，周二在上海举行实地考察。
星展银行为牵头行兼簿记行，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码321个基点，平均期限为2.625年，承贷银行可获得200个基点的费用。担保人为借款方的离岸子公司。
6月29日之前承贷的银行，将额外获得一笔42个基点的优惠费用。
承贷3,000万美元及以上的银行，将获得397个基点的综合收益和牵头 行的头衔，其中先付费用为199.5个基点。承贷2,000-2,900万美元的银行 ，将获得383个基点的综合收益和主办行的头衔，费用为162.75个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行，将获得373个基点综合收益及安排行的头衔，费用为136.5个基点。综合收益不包括前述42个基点的优惠费用。
贷款宽限期为18个月，之后每半年一次分四次不等额偿还，偿还的比 例分别为10%(1)、15%(2-3)和60%(4)。
资金用于一般企业用途，银行回复期限7月6日。
中升集团是中国的一家汽车经销集团，在香港上市，业务侧重于豪华 和中高档汽车品牌。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0725 1.0699 +0.24 +2.02 1.0513 美元/日圆 113.85 114.60 -0.65 -2.58 116.87 欧元/日圆 122.13 122.63 -0.41 -0.82 123.14 美元/瑞郎 1.0004 1.0012 -0.08 -1.71 1.0178 英镑/美元 1.2385 1.2374 +0.09 +0.40 1.2336 美元/加元 1.3299 1.3321 -0.17 -0.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.8270 6.8366 -0.14 -2.09 6.9726 澳元/美元 0