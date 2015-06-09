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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 18:06 BJT

中国企业：新华联将与韩国仁川市携手，申请开发度假村--仁川官员

路透首尔6月9日 - 韩国仁川市政府一名官员周二表示，该市与中国新华联集团签署协议，将申请许可在仁川开发度假村。

这位官员称，新华联不动产股份有限公司 代表新华联集团签署了协议。他还指，度假村构想将在6月底前提交，投资规模尚未确定。

暂未联系到新华联代表人士置评。

韩国今年稍早宣布，将在年底前发放两份综合度假村的经营许可。

韩国政府特别指出，希望兴建和经营度假村的各方必须在建议书中承诺，投资至少1万亿韩元(8.9432亿美元)。(完)

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