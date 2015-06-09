中国新债：四川下周二将招标发行450亿元一般地方债

路透上海6月9日 - 中国四川省财政厅周二公告称，将于下周二(16日)招标发行总额450亿元人民币四期一般地方债。其中三年、五年和七年发行量同为135亿元，10年期为45亿元。

上述四期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月16日下午14:00-14:40。6月17日开始计息，6月19日发行结束。中债资信评估公司对上述债券信用评级为AAA。

标位限定上，投标区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。

下周二新疆也将招标其第二批地方债，时间为当日上午10:00-10:40。 (完)

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