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货币新闻 | 2015年 6月 9日 星期二 18:13 BJT

德国个股：德意志银行称，其办公室遭到的搜查与客户交易相关

路透法兰克福6月9日 - 德意志银行 证实，其法兰克福办公室周二遭到搜查，并称调查人员搜查的是与客户交易相关的证据，没有德意志银行员工被指控存在不当行为。

德意志银行的一位发言人称，此次搜查是以威斯巴登市检方的名义进行的。该市检方正在寻找该行客户的证券交易证据。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)

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