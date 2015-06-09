中国农业：今年小麦产量有望小幅增加--政府官员

路透伦敦6月9日 - 中国国家粮食局副局长卢景波周二称，中国今年的小麦产量应该能有小幅提升。但还表示目前尚未公布任何预估数据。

他在国际谷物理事会(IGC)年度会议上表示，目前预估的小麦产量略高于上年水平...今年小麦收获季预计会有非常好的表现。

卢景波称，中国对玉米库存增至纪录高位较为关注，但目前尚未就国内玉米价格作出决定。