中国农业：今年小麦产量有望小幅增加--政府官员

中国经济：今年继续保持外贸回稳向好，实施积极进口政策--商务部
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透伦敦6月9日 - 中国国家粮食局副局长卢景波周二称，中国今年的小麦产量应该能有小幅提升。但还表示目前尚未公布任何预估数据。
他在国际谷物理事会(IGC)年度会议上表示，目前预估的小麦产量略高于上年水平...今年小麦收获季预计会有非常好的表现。
卢景波称，中国对玉米库存增至纪录高位较为关注，但目前尚未就国内玉米价格作出决定。
他表示，大麦和高粱等部分谷物的进口大幅增加，主要是由国内外市场价差推动，并非中国供应面出现短缺。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
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