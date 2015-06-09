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市场报道 | 2015年 6月 9日 星期二 18:20 BJT

《汇市简讯》希腊僵局持续，相关消息影响性逐渐下滑

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* 希腊/欧盟仍呈僵持状态，希腊提交了最新提案

* 希望在财务问题和债务上达成妥协

* 僵局没有变化，但汇市已有变动，因希腊僵局没有影响

* 明显有足够多的欧元空头部位反映当前不确定性程度

* 仍然相当大的投机性空头部位，在每个风险事件中都成为一项变数

* 流动性减少，放大了核心空头部位较少的影响(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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