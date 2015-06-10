重温稿-台湾货币市场：短率持续盘旋低档，税款入库令资金略显分配不均

* 短率持续盘旋低档 * 税款入库令资金分配不均 * 短票利率维持既有低位 记者 詹静宜 路透台北6月9日 - 台湾银行间短率周二持续盘旋低档。资调人士表示，因应明日个人 综合所税款入库，银行间资金略显分配不均，但提存期初整体市场资金仍显充沛，短率依旧 徘徊低位。 他们指出，旬初银行间较为青睐负数操作，预留资金缺口，静待季底资金回笼。因应季 底财报资本适足率(BIS)计算，银行间对资金投资运用较为保守，资金多会回流银行体系， 造成季底资金流动性降低。 〞今天钱还是多，外资汇出都没有感觉。〞一位大型民营银行资调人士说。 市场关注的个人综所税信用卡扣款银行出帐日为6月10日，估计金额400-500亿台币，税 款为银行透过财金系统入库；而综所税金融机构委托取款首批提兑日也在6月10日，粗估委 取金额700余亿台币，各银行在11日税款入库；第二及第三批各在6月17及26日，入库日在18 日及29日。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.388% 0.388% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.430% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.380-0.455% 0.380-0.450% --两周拆款利率区间 0.390-0.450% 0.388-0.450% **短票量能偏少** 短票方面，大型票券商指出，尽管部分银行为税款缴库预作准备，买票量能略有减少， 但今日发票量偏少，交投以到期续作为主，短票利率维持在既有区间低位。 “交投有点被动跟着银行往下带。” 一位票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%，零星交投落在0.57%， 部分中小票商仍成交0.57-0.59%，大致持平上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 566%，前日亦在0.570%，上日成交量85.44亿台币，前日为179.07亿。 台湾央行周二公布，共发行1,048亿台币存单，与今日存单到期金额1,029亿台币相较， 存单发行金额增19亿。 本周央行存单到期共9,773.7亿台币，本周余日落点大致为：周三1,973亿台币，周四1, 471.2亿台币与周五2,056亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为110亿台币，累积超额准备为611亿台币、加 计前期1%的超额准备为1,578亿台币。 **RP利率续处低档** 债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，目前银行、寿险端资金仍显宽裕带动买 券需求畅旺，至于投信端买气则较不活络，而现行券源短缺的问题仍在，在券少、钱偏多的 情况下，RP利率续处区间低位。 “投信端需求有点熄火。”一位大型证券商资调人士说。 交易员指出，因应周三债券交割高峰，交易商大多提前作好准备，且目前整体市场资金 仍显宽裕，资金调度不成难事，本周RP利率可望徘徊低位。 周三债券交割因子包括中信银金融债120亿台币、台新银金融债91亿台币及中龙钢铁公 司债100亿台币及JPMorgan Chase发行国际债券2.14亿美元；此外，周五也将交割300亿台币 的五年公债104/9期。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.6 4%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也没变化。今日主要成交在0.45-0.48%左 右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0 .46%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 张喜良)