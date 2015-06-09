台湾金融：金管会裁罚法巴及德银台北分行，因央行金检发现违规

路透台北6月9日 - 台湾金管会周二表示，央行进行外汇金融交易专案检查发现，法国巴黎银行 台北分行及德意志银行 台北分行皆发生境外人员使用台北分行营业场所及设备，向境内金融机构客户提供金融服务的违规情事，各自惩处200万台币罚锾。

金管会官员接受路透电访指出，去年1月开放银行业可代理买卖外国债券业务，但法国巴黎银行台北分行及德意志银行台北分行在尚未取得该项执照前，即提供场所给境外员工来台洽商该项业务。

“这次是央行金检时发现的，”她说。

去年底，巴克莱银行台北分行已被金管会金检发现长期提供营业场所及设备，协助未经核准在台设立据点的香港关系企业巴克莱亚洲资本公司人员，在台销售海外金融商品的违规事项，当时裁罚巴克莱银行台北分行1,200万台币罚锾及禁止一年内申请新种业务。