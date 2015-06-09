台湾金融：金管会裁罚法巴及德银台北分行，因央行金检发现违规

中国经济：今年继续保持外贸回稳向好，实施积极进口政策--商务部
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透台北6月9日 - 台湾金管会周二表示，央行进行外汇金融交易专案检查发现，法国巴黎银行 台北分行及德意志银行 台北分行皆发生境外人员使用台北分行营业场所及设备，向境内金融机构客户提供金融服务的违规情事，各自惩处200万台币罚锾。
金管会官员接受路透电访指出，去年1月开放银行业可代理买卖外国债券业务，但法国巴黎银行台北分行及德意志银行台北分行在尚未取得该项执照前，即提供场所给境外员工来台洽商该项业务。
“这次是央行金检时发现的，”她说。
去年底，巴克莱银行台北分行已被金管会金检发现长期提供营业场所及设备，协助未经核准在台设立据点的香港关系企业巴克莱亚洲资本公司人员，在台销售海外金融商品的违规事项，当时裁罚巴克莱银行台北分行1,200万台币罚锾及禁止一年内申请新种业务。
金管会强调，依据现有规定，未经核准在台设立据点的金融机构不得于境内提供金融服务，当地银行、外国与大陆地区银行在台分行也不得协助办理未经核准的业务。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
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