国际油市：亚洲柴油现货价差走坚，受沙特现货需求提振

路透新加坡6月9日 - 亚洲柴油现货价差走坚，受益于沙特的现货需求，因中东气温飙升。

路透数据显示，含硫500ppm柴油的现货贴水收窄0.03美元至每桶负0.30美元。

行业消息人士称，沙特阿美在现货市场上买进逾100万桶7月柴油，因夏季天气炎热提振该国的电力需求。

沙特阿美旗下的Saudi Aramco Products Trading Company (ATC)买入约110万桶7月柴油，较其最初的求购量低30%左右。

ATC曾求购4艘总计160万桶的柴油，到岸地分别是Jizan, Dhuba, Jeddah和Ras Tanura。

一位消息人士称，该公司从印度和中东炼厂买入船货，包括印度的Reliance Industries。

该人士还表示，对从Reliance购买的一些柴油船货，支付的升水可能是每桶较中东报价升水约1.70美元。

还浮现来自越南的现货需求，Saigon Petro求购7月船货。

但供给充足，台塑石化出售30万桶7月装船的含硫10ppm柴油。

一位行业人士透露，台湾中油预计将在年底关闭其高雄炼厂，目前的产能利用率为60%左右。

新加坡现货市场上，未有交易回报。(完)

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