东南亚股市：受外资流出压力收跌，印尼股市收在11个月低点

路透6月9日 - 东南亚股市周二收跌，印尼和菲律宾股市领跌，因汇价低迷和对美联储及早加息的担忧损 及市场人气。 外国投资者从主要亚洲市场撤离，也加重了跌势。 印尼股市指标股指 下跌2.3%至4,899.88点，创下2014年7月4日以来最低，金融股下跌，因担心美 联储最早在9月加息以及印尼卢比 进一步下滑。 印尼卢比是今年表现最差的新兴亚洲货币，兑美元今年迄今累计下滑约7.5%，上周更是屡次刷新17年低位 。 Bahana Securities研究部门主管Harry Su说：“目前，我认为市场受到了美联储可能在今年稍晚加息的 绑架。” 印尼股市外资流出7,692万美元，马来西亚股市流出5,345万美元，菲律宾股市流出2,756万美元，泰国股 市流出1,480万美元。 菲律宾股市指标股指下跌2.2%至1月7日以来最低收位，前一天菲律宾披索触及逾一年低点。 周二，菲律宾央行总裁表示，货币当局将让市场来决定汇率，只会在汇率大幅波动时才会干预。 新加坡股市 收跌0.8%至五个月低点，马来西亚股市 下跌0.6%至1,729.05点，为1月6日以 来最低，越南股市 收跌0.9%，回吐盘初的涨幅。 泰国股市 收低1.1%。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 389.66 -3.02 -0.77 -5.14 410.77 新加坡 3295.13 -25.20 -0.76 -2.08 3365.15 马来西亚 1729.05 -10.40 -0.60 -1.83 1761.25 泰国 1492.32 -15.96 -1.06 -0.36 1497.67 印尼 4899.88 -115.11 -2.30 -6.26 5226.95 菲律宾 7323.44 -161.45 -2.16 +1.28 7230.57 越南 574.47 -5.36 -0.92 +5.29 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋 审校 杜明霞)