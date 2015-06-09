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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 19:25 BJT

东南亚股市：受外资流出压力收跌，印尼股市收在11个月低点

路透6月9日 - 东南亚股市周二收跌，印尼和菲律宾股市领跌，因汇价低迷和对美联储及早加息的担忧损
及市场人气。
    
    外国投资者从主要亚洲市场撤离，也加重了跌势。
    
    印尼股市指标股指 下跌2.3%至4,899.88点，创下2014年7月4日以来最低，金融股下跌，因担心美
联储最早在9月加息以及印尼卢比 进一步下滑。
    
    印尼卢比是今年表现最差的新兴亚洲货币，兑美元今年迄今累计下滑约7.5%，上周更是屡次刷新17年低位
。
    
    Bahana Securities研究部门主管Harry Su说：“目前，我认为市场受到了美联储可能在今年稍晚加息的
绑架。”
    
    印尼股市外资流出7,692万美元，马来西亚股市流出5,345万美元，菲律宾股市流出2,756万美元，泰国股
市流出1,480万美元。
   
    菲律宾股市指标股指下跌2.2%至1月7日以来最低收位，前一天菲律宾披索触及逾一年低点。
    
    周二，菲律宾央行总裁表示，货币当局将让市场来决定汇率，只会在汇率大幅波动时才会干预。
    
    新加坡股市 收跌0.8%至五个月低点，马来西亚股市 下跌0.6%至1,729.05点，为1月6日以
来最低，越南股市 收跌0.9%，回吐盘初的涨幅。
    
    泰国股市 收低1.1%。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   389.66    -3.02   -0.77   -5.14   410.77
    新加坡                   3295.13   -25.20   -0.76   -2.08  3365.15
    马来西亚                  1729.05   -10.40   -0.60   -1.83  1761.25
    泰国                      1492.32   -15.96   -1.06   -0.36  1497.67
    印尼                      4899.88  -115.11   -2.30   -6.26  5226.95
    菲律宾                     7323.44  -161.45   -2.16   +1.28  7230.57
    越南                        574.47    -5.36   -0.92   +5.29   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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 (编译 王洋 审校 杜明霞)

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