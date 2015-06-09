中国经济：下行压力较大，将继续加强金融服务等对外开放--总理

路透北京6月9日 - 中国国务院总理李克强周二表示，当前世界经济复苏艰难曲折，中国经济面临较大下行压力；中国将继续在市场准入和金融服务等方面加强对外开放。

中央电视台引述他在会见全球500强企业高管时并称，中国推进大众创业万众创新是着眼经济长远发展的重大改革举措，目的是把亿万民众的积极性和创造力调动起来，形成经济发展新的动能，助力中国经济保持中高速增长，迈向中高端水平。

“在经济全球化和贸易自由化大背景下，中国经济与世界经济深度融合，中国正推动新一轮高水平对外开放，开放的大门会越来越大。”李克强说，“（中国）将继续在市场准入、金融服务、知识产权保护等方面加强互利举措，为中外企业营造公平竞争的市场环境。”