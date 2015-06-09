重温稿-中国经济：下行压力较大，将继续加强金融服务等对外开放--总理

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京6月9日 - 中国国务院总理李克强周二表示，当前世界经济复苏艰难曲折，中国经济面临较大下行压力；中国将继续在市场准入和金融服务等方面加强对外开放。
中央电视台引述他在会见全球500强企业高管时并称，中国推进大众创业万众创新是着眼经济长远发展的重大改革举措，目的是把亿万民众的积极性和创造力调动起来，形成经济发展新的动能，助力中国经济保持中高速增长，迈向中高端水平。
“在经济全球化和贸易自由化大背景下，中国经济与世界经济深度融合，中国正推动新一轮高水平对外开放，开放的大门会越来越大。”李克强说，“（中国）将继续在市场准入、金融服务、知识产权保护等方面加强互利举措，为中外企业营造公平竞争的市场环境。”
中国最新公布的5月CPI同比涨幅降至四个月低位，低位徘徊的PPI转正仍遥遥无期。分析人士认为，通货紧缩压力未见实质缓解，降息等宽货币政策仍将有来，预计下半年随着经济企稳，物价有望略回升。 （完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透台北1月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期4,004亿台币。
路透北京1月23日 - 中国国家发展改革委员会网站周日刊登高尔夫球场清理整治结果称，目前清理整治及全面核查工作已经完成，取缔、退出、撤销、整改等清理整治任务已基本落实到位；全国共有高尔夫球场683个，其中111个球场被责令取缔，18个球场被责令退出，47个球场被责令撤销。
美国总统特朗普虽并未如竞选时放言般，在第一天就对中国经贸动刀，惟中国无疑是其主要矛头；而北京趁美国转采单边主义而抢占国际话语权，虽理当如此，但恐令中美对立更剧。