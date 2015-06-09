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债券 | 2015年 6月 9日 星期二 19:52 BJT

欧洲政经：希腊所提交的新改革方案不足以推动达成协议--欧盟官员

路透布鲁塞尔6月9日 - 欧盟官员表示，希腊周二向国际金主提交的新改革方案不足以令谈判双方达成协议。若达成协议则希腊可以获得新救助资金。

一名欧盟官员周二表示，欧盟执委会已经收到希腊新的改革方案，目前正在评估。这可能使资金匮乏的希腊获得新的援助。

一名欧盟官员说：“所提交的不足以推动进程向前发展。”

“我认为这个方案不充分、不能够被成员国接受，”另一位官员表示。(完) (编译 王洋; 审校 杜明霞)

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