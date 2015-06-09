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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 20:34 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差保持坚挺，石脑油裂解价差升至三周高位

路透新加坡6月9日 - 亚洲柴油裂解价差周二继续上涨，保持在逾六
年高位，报每桶18.15美元，这是基于路透数据创下的2008年9月来最高。
    
    交易员表示，西方夏季驾车高峰季来临使得全球需求强劲，而印度的
炼厂维护，加之穆斯林斋月的原因，市场继续受到支撑。
    
    印尼和中东在斋月通常汽油需求要上升，因旅行人数增多。
    
    虽然印度石油公司在一项单独招标中将7月进口量下修至7-7.8万吨，
比最初的寻购数量低约26-27%，但需求仍是不少。
    
    这是因为印度只是在2月才成为进口国，之前该国因炼厂维护而发生
供给短缺。其已经购买了逾35万吨3-6月的汽油，到岸地是印度的各个港
口。
    
    越南方面，Saigon Petro在求购1万吨95号汽油船货，7月17-21日到
岸胡志明市。标购在6月12日结束。
    
    亚洲石脑油裂解价差升至三周高位每吨96.13美元，受汽油市场提振
。
        
    交易员表示，韩国的LG化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升
水约1美元的价格，买入一艘7月下半月船期的石脑油。
    
    这是5月12日以来韩国出现的最低的升水。
    
    台湾的需求放缓，因台塑石化关闭了其年产70万吨的石脑油裂解装置
，进行45天的维护。
    
    新加坡现货市场上，两笔汽油交易达成，还有一笔石脑油交易。
    
    伊藤忠商事以每吨2.25美元买入7月下半月/8月上半月石脑油价差合
约，卖家是Petro-Diamond。
    
    BP以每吨569美元从壳牌买入一艘8月上半月石脑油船货。
    
    BP还以每桶81.50美元的价格，从贡渥(Gunvor)买入一艘船期为6月24
-28日的92号汽油船货。(完)
      
       
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 (编译 王洋; 审校 杜明霞)

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