国际油市：亚洲汽油裂解价差保持坚挺，石脑油裂解价差升至三周高位

路透新加坡6月9日 - 亚洲柴油裂解价差周二继续上涨，保持在逾六 年高位，报每桶18.15美元，这是基于路透数据创下的2008年9月来最高。 交易员表示，西方夏季驾车高峰季来临使得全球需求强劲，而印度的 炼厂维护，加之穆斯林斋月的原因，市场继续受到支撑。 印尼和中东在斋月通常汽油需求要上升，因旅行人数增多。 虽然印度石油公司在一项单独招标中将7月进口量下修至7-7.8万吨， 比最初的寻购数量低约26-27%，但需求仍是不少。 这是因为印度只是在2月才成为进口国，之前该国因炼厂维护而发生 供给短缺。其已经购买了逾35万吨3-6月的汽油，到岸地是印度的各个港 口。 越南方面，Saigon Petro在求购1万吨95号汽油船货，7月17-21日到 岸胡志明市。标购在6月12日结束。 亚洲石脑油裂解价差升至三周高位每吨96.13美元，受汽油市场提振 。 交易员表示，韩国的LG化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升 水约1美元的价格，买入一艘7月下半月船期的石脑油。 这是5月12日以来韩国出现的最低的升水。 台湾的需求放缓，因台塑石化关闭了其年产70万吨的石脑油裂解装置 ，进行45天的维护。 新加坡现货市场上，两笔汽油交易达成，还有一笔石脑油交易。 伊藤忠商事以每吨2.25美元买入7月下半月/8月上半月石脑油价差合 约，卖家是Petro-Diamond。 BP以每吨569美元从壳牌买入一艘8月上半月石脑油船货。 BP还以每桶81.50美元的价格，从贡渥(Gunvor)买入一艘船期为6月24 -28日的92号汽油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 杜明霞)