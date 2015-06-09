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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 20:36 BJT

标题新闻：伊拉克国家石油营销组织高管预计未来两年油价将持于每桶50-70美元，除非大幅减产

注：伊拉克国家石油营销组织(SOMO)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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