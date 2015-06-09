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亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 21:39 BJT

美国股市：开盘微跌，受累于美联储加息前景担忧

路透6月9日 - 美国股市周二开盘微跌，因市场愈发担心美联储最早或在9月加息。

道琼工业指数 上涨7.37点或0.04%，报17,773.92点。标准普尔500指数 上涨0.94点或0.05%，至2,080.22点。Nasdaq指数 下跌6.06点或0.12%，报5,015.57点。(完)

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