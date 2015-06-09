美国股市：开盘微跌，受累于美联储加息前景担忧

英国经济：政府料采取干预，在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透6月9日 - 美国股市周二开盘微跌，因市场愈发担心美联储最早或在9月加息。
道琼工业指数 上涨7.37点或0.04%，报17,773.92点。标准普尔500指数 上涨0.94点或0.05%，至2,080.22点。Nasdaq指数 下跌6.06点或0.12%，报5,015.57点。(完)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0725 1.0699 +0.24 +2.02 1.0513 美元/日圆 113.85 114.60 -0.65 -2.58 116.87 欧元/日圆 122.13 122.63 -0.41 -0.82 123.14 美元/瑞郎 1.0004 1.0012 -0.08 -1.71 1.0178 英镑/美元 1.2385 1.2374 +0.09 +0.40 1.2336 美元/加元 1.3299 1.3321 -0.17 -0.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.8270 6.8366 -0.14 -2.09 6.9726 澳元/美元 0
(除特别说明外，均为GMT时间) 1月23日(一) 布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧盟执委会组织的“欧洲社会权利 支柱”会议中发表演说(1315)。 意大利都灵--欧洲央行总裁德拉吉出席Premio Camillo Cavour奖颁 奖典礼并发表演说(1130)。 哥本哈根--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话(1410)。 1月24日(二) 罗马--欧洲央行执委普雷特参加一场国际研讨会(1345)。 汉堡--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1800) 都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他演讲嘉 宾包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群 。 1月25日(三) 华盛顿--墨西哥外长Luis Videgaray和经济部长Ildefonso Guajardo 访问美国华府(至26日) 。 法兰克福--欧洲央行银行监管委员