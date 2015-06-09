美国各类经济指标总览--2015/6/9

英国经济：金融服务业乐观情绪连四季下降，英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
美国商务部周二公布，美国4月趸售库存较前月增长0.4%，预估为增长0.2%，3月修正后为增长 0.2%，前值为增长0.1%。 失业率(%) 5.5 (5月) 5.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加28.0 (5月) 增加22.1 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (5月) +0.1 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.3 (4月) +0.2 (3月) 实质所得(%) 持平 (4月) -0.3 (3月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.4 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.2 (4月) +0.2 (3月) 国内生产总值(GDP)(%) -0.7 (第一季修正 +2.2 (第四季终值) 值) GDP平减指数(%) -0.1 (第一季修正 +0.2 (第四季终值) 值) 零售销售(%) +0.0 (4月) +1.1 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差408.8 (4月) 逆差505.7 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) -0.3 (4月) -0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 78.2 (4月) 78.6 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 27.6 (5月30日当周 28.4 (5月23日当周修正 ) ) 联邦预算(亿美元) 盈余1,570 (4月) 赤字530 (3月) 领先指标(%) +0.7 (4月) +0.4 (3月修正值) 个人所得(%) +0.4 (4月) 持平 (3月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (4月) +0.2 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加205.4 (3月) 增加213.5 (3月修正值) 企业库存(%) +0.1 (3月) +0.2 (2月) 建筑支出(%) +2.2 (4月) +0.5 (3月修正值) 消费者信心 95.4 (5月) 94.3 (4月修正值) 房屋开工(万户) 113.5 (4月) 94.3 (4月修正值) 建筑许可(万户) 114 (4月修正值) 103.8 (3月修正值) 成屋销售(万户) 504 (4月) 521 (3月修正值) 新屋销售(万户) 51.7 (4月) 48.4 (3月修正值) 工厂订单(%) -0.4 (4月) +2.2 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.0 (4月修正值) +5.1 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.7 (5月) 57.8 (4月) 供应管理协会制造业指数 52.8 (5月) 51.5 (4月) 趸售(批发)库存(%) +0.4 (4月) +0.2 (3月修正值) 进口物价(%) -0.3 (4月) -0.2 (3月修正值) 出口物价(%) -0.7 (4月) +0.1 (3月修正值) 单位劳工成本(%) +6.7 (第一季修正 +4.2 (第四季修正值) 值) 非农业生产率(%) -3.1 (第一季修正 -2.1 (第四季修正值) 值) 经常账(亿美元) 赤字1,135 (第四季) 赤字989 (第三季修正值)
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
(除特别说明外，均为GMT时间) 1月23日(一) 布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧盟执委会组织的“欧洲社会权利 支柱”会议中发表演说(1315)。 意大利都灵--欧洲央行总裁德拉吉出席Premio Camillo Cavour奖颁 奖典礼并发表演说(1130)。 哥本哈根--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话(1410)。 1月24日(二) 罗马--欧洲央行执委普雷特参加一场国际研讨会(1345)。 汉堡--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1800) 都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他演讲嘉 宾包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群 。 1月25日(三) 华盛顿--墨西哥外长Luis Videgaray和经济部长Ildefonso Guajardo 访问美国华府(至26日) 。 法兰克福--欧洲央行银行监管委员
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)