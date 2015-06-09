欧洲汇市：英镑兑美元下跌，因担心英国经济成长

路透伦敦6月9日 - 英镑兑美元周二下滑，即使在4月英国贸易赤字收窄至逾一年来最小的情况下，投资者仍持续担心英国经济力道，拖累英镑下滑。

英国国家统计局(ONS)周二公布贸易数据，英国4月全球商品贸易逆差85.61亿英镑，创2014年3月以来最低。英国4月整体商品和服务贸易逆差为12.02亿英镑，创2014年3月以来最低。

上述数据可能反映英国第二季经济增速放缓程度没有第一季的严重。

不过，该报告未能为英镑提供支撑。英镑兑美元尾盘下滑0.3%，报1.5309美元。英镑兑全线走弱的欧元 小升0.1%，至0.7346英镑，稍早下滑至一个月低位0.73895英镑。

上周公布的数据显示，英国5月服务业增长放缓幅度为近四年来最大，而且4月消费者物价指数(CPI)按年增幅降至零水准以下，为1960年代以来首见，表明英国央行至少到2016年中期之前都不会升息。

RBC Capital Markets外汇策略主管Adam Cole称，相对于利率担忧，美元和欧元的波动情况对英镑近期走势的影响似乎更大一些。