全球航运：波罗的海乾散货运价指数小升，巴拿马型船运费上涨

路透6月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二微幅上涨，因巴拿马型船运费攀升。

乾散货运价指数上升2点，或0.33%，至612点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌22点，或2.57%，报834点。日均获利跌114美元，至5,435美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升22点，或3.62%，报630点。日均获利增加170美元，至5,030美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 持平在331点。超灵便型船指数 跌1点，报654点。(完)