欧元债市：德债收益率重拾涨势，逼近1%

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 公债持续七周的抛售在短暂喘息后恢复
* 德国透过银团发售30年期通膨保值公债
* 希腊向欧盟执委会提交新的改革提议
路透伦敦6月9日 - 德国10年期公债收益率周二上涨，因公债市场持续七周的抛售在短暂喘息后恢复。欧元区经济成长和通胀预期攀升是公债市场被抛售的部份原因。
反映欧元区借贷成本的德债公债 收益率上涨8个基点，至0.97%，稍早跌至低位0.87%。上周该收益率触及今年高位0.998%。
“似乎对经济正在加速的观点越来越强烈，”DZ Bank策略师Daniel Lenz说，“人们似乎都在预计德债收益率水平将测试1%，看来很有可能在几个小时或几日内就会发生。”
欧盟统计局周二公布，欧元区第一季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.4%。 市场预期出现改变，是受近期公布的经济数据带动。
4月和5月通胀数据好于预期，为公债抛盘提供动能。周一公布好于预期的德国工业数据，巩固了市场对欧元区经济到了转折点的看法。
“德债收益率在1-1.5%以上...将更接近反映经济现实和合理价格，”Neuberger Berman全球固定收益部门董事总经理Jon Jonsson说。
德国周二透过银团发售25亿欧元30年期通膨保值公债，需求强劲。
评级较低的欧元区公债收益率升幅较小，此前希腊向欧盟执委会提交新的改革建议，将可能打破希腊和债权人债务磋商的僵局。(完)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。
* 公债收益率从两周半高位下滑 * 特朗普就职演说高举民粹主义大旗 * 下周美国财政部将发售880亿美元中短期公债 路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就 职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。 特朗普在就职演说中承诺，将遵循“美国优先”的政策。 “当特朗普反建制的呼声高一些，公债收益率就会低一些。”BMO Capital Markets利 率策略师Aaron Kohli表示。 “在某种程度上，市场认为特朗普上任后有特许能帮助更多立法通过的蜜月期很短，风 险是如果他将更多精力投入民粹主义的话题，市场将更难相信会有财政政策、刺激措施、基 建项目等其他议案也能获得通过。”Kohli称。 投资人已经押注特朗普将增加基建投资来带动经济成长。 美国新政府开支可能也要靠新的公债供应来注资，这可能进一步拖累公债表现，推高公 债收益率。 “客户相信本届政府将会增加公债供应，”Seaport Glo