版本:
中国
债券 | 2015年 6月 10日 星期三 00:10 BJT

欧元债市：德债收益率重拾涨势，逼近1%

* 公债持续七周的抛售在短暂喘息后恢复

* 德国透过银团发售30年期通膨保值公债

* 希腊向欧盟执委会提交新的改革提议

路透伦敦6月9日 - 德国10年期公债收益率周二上涨，因公债市场持续七周的抛售在短暂喘息后恢复。欧元区经济成长和通胀预期攀升是公债市场被抛售的部份原因。

反映欧元区借贷成本的德债公债 收益率上涨8个基点，至0.97%，稍早跌至低位0.87%。上周该收益率触及今年高位0.998%。

“似乎对经济正在加速的观点越来越强烈，”DZ Bank策略师Daniel Lenz说，“人们似乎都在预计德债收益率水平将测试1%，看来很有可能在几个小时或几日内就会发生。”

欧盟统计局周二公布，欧元区第一季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.4%。 市场预期出现改变，是受近期公布的经济数据带动。

4月和5月通胀数据好于预期，为公债抛盘提供动能。周一公布好于预期的德国工业数据，巩固了市场对欧元区经济到了转折点的看法。

“德债收益率在1-1.5%以上...将更接近反映经济现实和合理价格，”Neuberger Berman全球固定收益部门董事总经理Jon Jonsson说。

德国周二透过银团发售25亿欧元30年期通膨保值公债，需求强劲。

评级较低的欧元区公债收益率升幅较小，此前希腊向欧盟执委会提交新的改革建议，将可能打破希腊和债权人债务磋商的僵局。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐