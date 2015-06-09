版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 00:45 BJT

EIA月报：EIA上调今年美国原油产量预估，但下调明年预估

路透纽约6月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在月报中上调了今年美国原油产量预估，但下调明年预估。

EIA在月报中，将2015年美国原油日产量增长预估上调至72万桶，之前预估为53万桶，但EIA将2016年美国原油日产量预估下调至减少16万桶，之前预估为增加2万桶。

EIA将2015年美国原油日需求增长预估上调至38万桶，上月时预估为34万桶。EIA将2016年美国原油日需求增长预估维持在7万桶不变。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐