版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 00:58 BJT

标题新闻：日本政府顾问团报告草案建议2017年4月上调消费税至10%，且为此做经济准备

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐