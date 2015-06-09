金属期市：期铜上涨，因商品市场全线攀升

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
* 中国本周将公布投资和工业生产数据
* 市场预计中国将推出更多经济刺激措施
路透伦敦6月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二上涨，因早盘美元下跌引发一轮买盘，且商品市场全线上涨。
不过，期铜价格升幅受限，因预期中国本周将公布的经济数据疲弱。
LME三个月期铜 收报每吨5,970美元，高于周一收报的5,948美元。
中国在未来几天将公布借贷、投资和工业生产数据，可为工业金属需求前景提供线索。
“未来两天公布的中国数据很可能相对疲弱；将不会有任何大意外。市场短期趋势将取决于美元的表现，”中国银行商品市场策略部门主管Xiao Fu说。
“中期而言，我们对基本金属前景保持谨慎。我们预计价格不会大幅下跌，但在目前水平有一定的下行风险。”
市场预期，如果数据显示经济仍在放缓，中国将推出更多提振成长和需求的刺激计划，这也扶助支撑铜市。
现货铜较三个月期铜贴水约50美元，为铜需求疲弱的迹象。
期铝 收平在1,750美元，这是周一最后买盘报价。期铅 上涨约1%，报1,930美元，周一收报1,910美元。期锡 下滑至15,250美元，昨日报15,440美元。
期锌 稍早触及一周高位2,182美元，收升1%，报2,160美元，周一报2,139美元。
期镍 从周一的13,420美元上涨至13,495美元，稍早触及三周高位13,620美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
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