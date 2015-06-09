国际油市：油价上涨超过3%，在库存数据公布前油市全面攀升

* 美国原油收在每桶60美元上方，布兰特原油迫近65美元

* 在库存数据公布前，汽油和柴油期货也急升

* 在油市前景好坏参半之际，油价大涨令交易商意外

路透纽约6月9日 - 原油、汽油和柴油期货周二跳升超过3%，因看多的投资者押注上周美国原油库存再度减少，随大举买入原油和成品油期货。

市场预计，截至6月5日该周，美国原油库存可能连录第六周减少。美国石油协会(API)将在周二稍晚公布最新库存数据，美国石油协会(API)将在周三发布库存报告。

路透调查显示，受访的五位分析师预计，上周美国原油库存将减少170万桶。

布兰特原油期货 收涨2.19美元，或3.5%，报每桶64.88美元，为5月29日来最大单日涨幅。

美国原油期货 收升2美元，或3.4%，报每桶60.14美元。

在成品油期货中，取暖油期货 和汽油期货 均上涨超过3%。

EIA在月报中称，预计今年美国原油日需求增长38万桶，高于之前预估的增长34万桶。

一些市场人士对今日油价大涨感到意外。

一些人士称，油市上涨可能因预期在进入美国公路旅行高峰期后，本月汽油和柴油消费将增加。