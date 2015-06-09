国际油市：油价上涨超过3%，在库存数据公布前油市全面攀升

英国经济：政府料采取干预，在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
* 美国原油收在每桶60美元上方，布兰特原油迫近65美元
* 在库存数据公布前，汽油和柴油期货也急升
* 在油市前景好坏参半之际，油价大涨令交易商意外
路透纽约6月9日 - 原油、汽油和柴油期货周二跳升超过3%，因看多的投资者押注上周美国原油库存再度减少，随大举买入原油和成品油期货。
市场预计，截至6月5日该周，美国原油库存可能连录第六周减少。美国石油协会(API)将在周二稍晚公布最新库存数据，美国石油协会(API)将在周三发布库存报告。
路透调查显示，受访的五位分析师预计，上周美国原油库存将减少170万桶。
布兰特原油期货 收涨2.19美元，或3.5%，报每桶64.88美元，为5月29日来最大单日涨幅。
美国原油期货 收升2美元，或3.4%，报每桶60.14美元。
在成品油期货中，取暖油期货 和汽油期货 均上涨超过3%。
EIA在月报中称，预计今年美国原油日需求增长38万桶，高于之前预估的增长34万桶。
一些市场人士对今日油价大涨感到意外。
一些人士称，油市上涨可能因预期在进入美国公路旅行高峰期后，本月汽油和柴油消费将增加。
尽管如此，路透调查预计最新一周馏分油库存将增加130万桶，汽油库存增加30万桶。(完)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0725 1.0699 +0.24 +2.02 1.0513 美元/日圆 113.85 114.60 -0.65 -2.58 116.87 欧元/日圆 122.13 122.63 -0.41 -0.82 123.14 美元/瑞郎 1.0004 1.0012 -0.08 -1.71 1.0178 英镑/美元 1.2385 1.2374 +0.09 +0.40 1.2336 美元/加元 1.3299 1.3321 -0.17 -0.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.8270 6.8366 -0.14 -2.09 6.9726 澳元/美元 0
(除特别说明外，均为GMT时间) 1月23日(一) 布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧盟执委会组织的“欧洲社会权利 支柱”会议中发表演说(1315)。 意大利都灵--欧洲央行总裁德拉吉出席Premio Camillo Cavour奖颁 奖典礼并发表演说(1130)。 哥本哈根--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话(1410)。 1月24日(二) 罗马--欧洲央行执委普雷特参加一场国际研讨会(1345)。 汉堡--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1800) 都柏林--爱尔兰央行总裁连恩在欧洲金融论坛发表讲话。其他演讲嘉 宾包括爱尔兰总理肯尼(Enda Kenny)和亚洲基础设施投资银行行长金立群 。 1月25日(三) 华盛顿--墨西哥外长Luis Videgaray和经济部长Ildefonso Guajardo 访问美国华府(至26日) 。 法兰克福--欧洲央行银行监管委员